وفد "الشارقة الإماراتي" يزور النادي الأهلي

قام وفد نادي الشارقة الإماراتي لرياضات الدفاع عن النفس بزيارة النادي الأهلي، على هامش زيارة فريق التايكواندو للقاهرة؛ لإقامة معسكر تدريبي وخوض عددٍ من المباريات الودية.



كان في استقبال الوفد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

ضم الوفد الإماراتي كلًّا من عبيد العسم، عضو مجلس الإدارة، وعبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة التدريب، وأسامة محمد الرديني، السكرتير الفني للتايكواندو، وعلي علوي المدير الفني للتايكواندو بالنادي.





رحَّب الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة بأعضاء الوفد الإماراتي، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين النادي الأهلي ومختلف الأندية الشقيقة في الإمارات ونادي الشارقة على وجه الخصوص.



لاعبو الشارقة يقومون بجولة داخل النادي الأهلي:

قام لاعبو فريق الشارقة بجولة في مقر الجزيرة تفقدوا خلالها دولاب البطولات وملعب مختار التتش والنصب التذكاري وصالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

في ختام الزيارة قدَّم الدكتور مهند مجدي والدكتور سعد شلبي درع وعلم النادي للوفد الإماراتي الذي قدَّم بدوره درع ناديه إلى النادي الأهلي.