روسيا تُدرج وزير الدفاع الأوكراني السابق في قائمة المطلوبين

أعلنت "وزارة الداخلية الروسية"، إدراج وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاغورودنيوك، على قائمة المطلوبين بموجب مادة القانون الجنائي الروسي، حسبما أفادت وكالة "تاس"، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب قاعدة بيانات الوزارة، فإن "زاغورودنيوك أندريه بافلوفيتش، مطلوب بموجب مادة القانون الجنائي الروسي".

وفي يوليو الماضي، أفادت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين وجهوا تهما غيابية ضد زاغورودنيوك والرئيس السابق لمقر العمليات المشتركة للقوات الأوكرانية، إيغور تانتسيور.

القانون الجنائي في روسيا

وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ضمن قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي في روسيا.

وفي نهاية ديسمبر 2022، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين بموجب المادة المتعلقة باستخدام وسائل وأساليب الحرب المحظورة (الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية).

من ناحية أخرى، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا التحليق فوق العاصمة الروسية، حيث سقطت واحدة في منطقة دوموديدوفو، والثانية في منطقة الطريق السريع "مينسك".

وكتب سوبيانين على قناته في "تلغرام": "كانت هناك محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرتين مسيرتين. أسقطت وحدات الدفاع الجوي الروسية كلتا الطائرتين. واحدة في منطقة دوموديدوفو، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع".

وأضاف سوبيانين أنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن ضحايا إثر سقوط حطام المسيرتين، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مواقع سقوطها.

وهذه ليست المحاولة الأولى من قبل القوات الأوكرانية لضرب العاصمة موسكو بطائرات مسيرة، ففي 6 أغسطس، أبلغت وزارة الدفاع عن تدمير طائرة أوكرانية مسيرة في منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.

وفي ليلة 1 أغسطس، حاول نظام كييف مهاجمة أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين منها فوق منطقتي أودينتسوفو ونارو- فومينسك، فيما تم التصدي للثالثة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية لتفقد السيطرة وتصطدم ببرج في مجمع "موسكو سيتي".