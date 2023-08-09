البدارى بأسيوط تناقش تحديات الزيادة السكانية

بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ رؤيتها في دور وحدات السكان لتعزيز الاستجابة المحلية للمسألة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 230.

جاء ذلك تحت إشراف عصام سعد محافظ أسيوط وبتوجيهات دكتورة فاطمة الزهراء جيل مديرة تسريع الاستجابة المحلية للمسألة السكانية برعاية دكتورة منار كامل مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل في المحافظة، وفتحى صلاح مدير وحدة السكان في المحافظة.

تم تنظيم ندوة تحت عنوان "الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والعمل على حلها ورصد المشكلات المحلية للمسألة السكانية" في مدرسة الابتدائية المشتركة بمدينة البداري. حضر الندوة رائف نصحي طه مدير وحدة السكان ووحدة حماية الطفل، بالإضافة إلى أحمد محمد مسؤول وحدة السكان في الإدارة التعليمية.

مناقشة تحديات الزيادة السكانية

تهدف الندوة إلى مناقشة تحديات الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية المحلية، وتبادل الأفكار والخبرات في مجال تنظيم الأسرة والعمل على حل المشكلات المتعلقة بالمسألة السكانية. وقد تم تسليط الضوء على أهمية تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ لتحقيق التوازن بين النمو السكاني وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع.

تحدث رائف نصحي طه وأحمد محمد عن تجاربهما في مجال تنظيم الأسرة وما يمكن أن تقدمه وحدات السكان للمجتمع المحلي لمعالجة التحديات السكانية. كما تم طرح المشكلات المحلية المتعلقة بالسكان ومناقشة سبل الحل والتعاون مع الحكومة المحلية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية.

تعكس هذه الندوة التزام الوزارة بتعزيز الاستجابة المحلية للمسألة السكانية والعمل على توفير بيئة صحية ومستدامة للمجتمع. ومن المتوقع أن تستفيد المجتمعات المحلية من الندوة وتعزيز جهودها في مجال تنظيم الأسرة والتنمية السكانية.

وفقًا للتوجيهات المستقبلية للوزارة، ستستمر الوحدات السكانية في تنظيم الندوات والفعاليات المشابهة لزيادة الوعي بالمسألة السكانية وتحفيز التعاون المحلي في التصدي لهذه التحديات.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تناقش تحديات الزيادة السكانية في ندوة

الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تناقش تحديات الزيادة السكانية في ندوة