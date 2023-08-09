الدوري الإسباني.. جيرونا يتسلح بموسمه الأول والصفقة الأغلى في تاريخه

يستعد فريق جيرونا لبداية الدوري الإسباني 2023-2024 ويأمل في تقديم مستوى جيد مثل الذي قدمه في الموسم الماضي، متسلحًا بالصفقات الجديده التي تعاقد معها الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

يتولى مايكل أنخيل سانشيز المهمة الفنية للفريق منذ عام 2021، بعقد ينتهي في عام 2026، وكان المدرب الذي قاد الفريق للتأهل في موسم 2021-2022.

ارتيم دوفبيك الصفقة الأغلى في تاريخ جيرونا

تعاقد نادي جيرونا الإسباني مع اللاعب ارتيم دوفبيك قادمًا من صفوف فريق دنيبرو الأوكراني في صفقة كلفت النادي 7.75 مليون يورو، وهو الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الذي سيخوض موسمه الثاني في الدوري الإسباني.

جيرونا يتسلح بموسمه الأول في الليجا

أنهى جيرونا الموسم الماضي 2022-2023 من الدوري الإسباني "موسمه الأول" محتلًا المركز العاشر بالترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وديات جيرونا استعدادًا لـ الدوري الإسباني

المباريات الودية التي خاضها نادي جيرونا هي 6 مواجهات، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في مواجهتين أمام نادي اندورا والثاني كانت أمام فريق نابولي الإيطالي، وخسرها الفريق الإسباني بركلات الترجيح 3-1

صفقات جيرونا .. 8 قادمين و7 راحلين

تعاقد نادي جيرونا الإسباني مع 8 لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد من الدوري الإسباني، وضم كل من باولو جازانيجا ودالي بليند ويانخيل هيريرا وبابلو توري وسافيو وإيفان مارتن وارتيم دوفبيك واجناسيو راميريز، كما رحل عن صفوف الفريق 7 عناصر أخرى وهي أوريول روميو وخابي هيرنانديز وإيفان مارتن ويان كوتو ورودريجو ريكيلمي وتاتي كاستيانوس ورامون تيراتس.