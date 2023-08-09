كاريزما

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 08:22 م 8/9/2023 8:22:36 PM

فوجئ الوسط الثقافى والفنى بإنذار من جهة رسمية بشأن قرار بهدم مركز الفنون - درب ١٧١٨- بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة؛ ولم يصدر من نائب محافظ القاهرة عن أسباب الإزالة سوى توسيع الشارع.

المعروف أن المركز تحول فى شهور بسيطة إلى مقصد للسياح الأجانب، لأنه يهتم بالفنون والحرف المصرية والتصوير الخاص بالمفردات الشعبية وصناعة الفخار وإحياء علم اليوجا فى مصر، إلى جانب تقديم عروض مسرحية وأفلام واستضافة حفلات موسيقية لفنانين مصريين وعالميين. المركز تأسس منذ عشرين عاما وعلى مدى تاريخه تمكن من ترسيخ أقدامه.

النائب فريد البياضى تقدم بطلب إحاطة مستنكرا هدم منبر ثقافى فنى فى قمة نجاحه، وتساءل عند دور وزارة الثقافة، مطالبا الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلانى بسرعة إنقاذ هذا الصرح المعطاء المهم والبحث عن بدائل لتغيير مسارات الطرق والحركة المرورية فى منطقه مصر القديمة، كما استنكر الفنان التشكيلى معتز نصر مؤسس درب ١٧١٨، محاولة هدم المركز الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية، وبسرعة اختط لنفسه مسئولية تطوير الأعمال الفنية المصرية التراثية.

القضيه أمام المسئولين تنتظر حسما سريعا قبل تنفيذ قرار الهدم لإنقاذ موقع مضيء اجتذب الأجيال من صغيرهم لكبيرهم، خاصة أنه يركز بالأساس على دعم وتأكيد الهوية المصرية.

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