رونالدو يسجل الهدف الأول للنصر في الشرطة العراقي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر في شباك نادي الشرطة العراقي، بالمواجهة الجارية بينم الفريقين على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

رونالدو يسجل هدف التقدم للنصر في الشرطة

سجل رونالدو الهدف الأول للنصر في الشرطة العراقي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء عن طريق ضربة جزاء، والتي تحصل عليها النجم السنغالي ساديو ماني من مجهود فردي رائع بعدما حصل على الكرة من الجانب الأيسر.

سجل كريستيانو رونالدو هدف أول في اللقاء لكن تم إلغاءه بسبب التسلل والذي كان في الدقيقة 31 من الشوط الأول .

ويمتلك النصر على مقاعد البدلاء أمام أمام الشرطة العراقي كل من أمين بخاري ومحمد العتيبي عبدالإلة العمري ومحمد الفتيل وجيسلان كونان وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام ومختار على وعبدالفتاح آدم وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز العليوة.