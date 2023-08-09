الدوري الإنجليزي| صفقات شيفيلد يونايتد سلاح قوي أمام كبار البريميرليج

أعد شيفيلد يونايتد خلال الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي عقب صعوده لدوري الأضواء مرة أخري ،بعقد العديد من الصفقات التي يحتاجها المدرب الفريق، بجانب خوض العديد من الوديات خلال الفترة الماضية للوقوف على حالة الفريق قبل إنطلاق بطولة الدوري الإنجليزي.

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صفقات شيفيلد يونايتد خلال الميركاتو الصيفي حتي الآن

تعاقدت إدارة شيفيلد يونايتد خلال فترة الميركاتو الصيفي 4 صفقات لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية بول وفقًا لطلبات بول هيكنبوتوم.

الصفقة الأولى بيني تراوري

انتقل اللاعب بيني تراوري إلى شيفيلد يونايتد قادمًا من نادي هاكان السويدي خلال فترة الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم الحالي ، تكلفت إدارة شيفيلد يونايتد بمبلغ 5 مليون يورو.

الصفقة الثانية أنيس بن سليمان

أعلن شيفيلد يونايتد عن التعاقد مع التونسي أنيس بن سليمان البالغ من العمر 22 عامًا قادمًا من صفوف بروندبي الدنماركي بالميركاتو الصيفي من المقرر ان يستمر اللاعب حتي عام 2026 ، وكلفت صفقة مبلغ 1.1 يورو.

الصفقة الثالثة ياسر العروسي

يعد الفرنسي ياسر العروسى رابع صفقات الفريق الإنجليزي لدعم مركز الظهير الأيسر وتعد الصفقة على سبيل الإعارة لمده عام مع خيار الشراء قادمًا مع نادي تروا.

الصفقة الرابعة أوستن تروستي

انتقل أوستن تروستي لصفوف شيفيلد يونايتد قادمًا لمدة أربع مواسم لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة الميركاتو الصيفي ، جاء اللاعب بمبلغ 5.8 مليون يورو .

الراحلين عن صفوف شيفيلد يونايتد

رحل عن شيفيلد يونايتد عن 5 لاعبين عن صفوف الفريق من :" إندا ستيفينز_ بيلي شارب_ جاك أوكونيل_ كايرون جوردون_ جايك إيستوود.

خاض شيفيلد يونايتد 6 مباريات ودية استعدادًا لبطولة الدوري الإنجليزي

خاض شيفيلد يونايتد المباراة الودية الأولى أمام فريق تشسترفلد وحقق الفوز بهدفين دون رد استعدادًا للموسم الجديد.

المباراة الثانية حسم التعادل السلبي بين شيفيلد يونايتد و إشتوريل بدون أهداف .

المباراة الثالثة لعب شيفيلد يونايتد مع روثيرهام ، وخسر شيفيلد بهدف دون رد في اللقاء الودي.

المباراة الرابعة خسر شيفيلد يونايتد أمام جيرونا بهدفين دون رد في معسكر خارجي أقيم بالبرتغال.

المباراة الخامسة فاز شيفيلد يونايتد على نظيره ديربي كاونتي 3 أهداف مقابل هدف واحد .

المباراة السادسة خسر شيفيلد يونايتد أمام شتوتغارت الألماني 3 أهداف مقابل دون رد .

من المقرر ان يلتقي شيفيلد يونايتد مع نظيره كريستال بالاس في أول جولات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023_2024.