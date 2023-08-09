النصر والشرطة.. تعادل سلبي وسيطرة سعودية في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة النصر والشرطة العراقي بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، في المواجهة الجارية بينهم على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023.

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ملخص الشوط الأول من مباراة النصر والشرطة

شهدت الدقيقة 31 من الشوط الأول إلغاء هدف لكريستيانو رونالدو بسبب التسلل، وفي الدقيقة 37، قدم أليكس تيليس تصويبه ارتطمت بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد نصف المباراة الأول استحواذًا كاملًا من جانب العالمي كما كانت الفاعلية الهجومية من نصيب الفريق أيضًا الذي كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول في أكثر من مرة.

انتهى الشوط الأول دون أي بطاقات صفراء أو حمراء، ويمتلك النصر على مقاعد البدلاء أمام أمام الشرطة العراقي كل من أمين بخاري ومحمد العتيبي عبدالإلة العمري ومحمد الفتيل وجيسلان كونان وعبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن وخالد الغنام ومختار علي وعبدالفتاح آدم وعبدالرحمن غريب وعبدالعزيز العليوة، يمكنه الاستعانة بهم في الشوط الثاني.

على الجانب الآخر، بدأ نادي الشرطة اللقاء بتشكيل مكون من:-

أحمد باسل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: أحمد يحيى – مناف يونس – كرار عامر – فيصل جاسم.

خط الوسط: أحمد فرحان – إدريسا نيانغ – عبد المجيد بوبكر – فهد اليوسف.

الهجوم: آسو رستم – علاء عبد الزهرة.