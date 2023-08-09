النصر والشرطة.. 30 دقيقة سلبية وهدف ملغي لـ رونالدو بالبطولة العربية

شهدت الدقيقة 31 من عمر الشوط الاول من مواجهة النصر والشرطة العراقي الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، إلغاء هدف للأسطورة كريستيانو رونالدو في شباك الفريق العراقي.

إلغاء هدف كريستيانو رونالدو في الشرطة العراقي

ألغى الحكم الهدف الاول للنصر في شباك الشرطة العراقي والذي جاء في الدقيقة 31، ليقرر الحكم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وشهدت الدقيقة 36 تصويبة قوية من جانب أليكس تيليس والتي ارتطمت بالعارضة، لتظل النتيجة بين الفريقين الآن التعادل السلبي.

وجاء تشكيل النصر أمام الشرطة بقيادة تاليسكا وماني ورونالدو وتكون من :-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع من اليسار لليمين: أليكس تيليس وعلي لاجامي وعبدالله مادو وسلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني وآندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.