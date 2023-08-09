مدير تعليم أبوتشت يتفقد مدرستى الشهيد عارف وقناطر نجع حمادي

اجري الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، يرافقه عبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء، وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، جولة تفقدية لمدرستي الشهيد عارف فخري مهران الإعدادية ببخانس قناطر نجع حمادي الابتدائية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومدي الانضباط الإداري بالمدرستين والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بأبوتشت والعمل علي إيجاد حلول عملية ومنطقية لها.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، كما تابع وزيري سجلات الإدارة المدرسية ولجان إستلام ملفات التقديم لطلاب وتلاميذ الصف الأول المدرستين، وشدد علي ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والتوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالاشجار التي تم زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة إستعدادا للعام الدراسي الجديد.