اصنعي دجاج بالكريمة الصحية والفطر كيتو

دجاج بالكريمة والفطر كيتو من ألذ الوصفات الجديدة لرجيم الكيتو، بخطوات بسيطة وطعم شهي جداً بكريمة الطبخ والفطر الطازج، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها وتمتعي بطعمها اللذيذ

دجاج بالكريمة والفطر كيتو

مقادير دجاج بالكريمة والفطر

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح رقيقة)

- الفطر : نصف كوب (مقطّع شرائح)

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- الفلفل الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- طماطم : ربع كوب (مجففة)

- الثوم : فص (مفروم)

- السبانخ : نصف كوب (مفروم)

دجاج بالكريمة والفطر كيتو

طريقة التحضير

ضعي الفلفل الحلو، والثوم البودرة، والملح في وعاء، وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها.

في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة، وأضيفي شرائح الدجاج وقلبيها لعدة دقائق حتى تنضج، ثم ارفعي الدجاج وضعيه في طبق جانبي.

ضعي كريمة الطبخ، والفطر، والطماطم في نفس القدر وقلّبي المكونات حتى تتجانس، ثم أضيفي الثوم، والسبانخ المفروم، وقلّبي المكونات جيداً.

أضيفي الدجاج إلى الصلصة وحركي الخليط واتركيه لمدة 3 دقائق على النار.

اسكبي الدجاج بالكريمة والفطر في طبق التقديم وقدميه ساخناً.