إنيستا ينضم للإمارات الإماراتي .. رسمياً

أعلن نادي الإمارات الإماراتي، التعاقد مع أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني وبرشلونة الإسباني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد نادي الإمارات مع اللاعب الإسباني، من أجل تدعيم صفوفه وكسب شهرة واسعة بعد صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى بالإمارات للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.

إنييستا يعلق علي إنضمامه للإمارات الإماراتي

وقال إنييستا في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "اللعب مع الإمارات تجربة جديدة أطمح فيها بتقديم أفضل ما لدي، وتكرار نجاحات برشلونة وفيسيل كوبي".

وتابع: "وجدت كامل الترحيب وتم إطلاعي بمشروع النادي المستقبلي الذي أسعد بأن أكون جزءًا منه".

وأضاف: "هذه التجربة مهمة جدا بالنسبة لي ولعائلتي وسأقدم كل ما لدي لتحقيق نتائج جيدة وتطوير كرة القدم ومساعدة الأطفال الصغار في الأكاديميات كذلك".

وأتم: "أتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات وإلى السيد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات".

وكان إنييستا أعلن رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد مرور 5 مواسم، قضاها في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه في 2018 قادمًا من برشلونة الإسباني.