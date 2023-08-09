محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه

قدّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التهنئة للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

رافق المحافظ كل من المستشار محمد مصطفى المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الهيئة

المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام.

والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، ومتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء مقر جديد للهيئة بالأرض التي تم تخصيصها أمام ديوان عام محافظة الفيوم، وتم الاتفاق بين محافظ الفيوم، ورئيس هيئة قضايا الدولة، لتحديد موعد لوضع حجر الأساس للمقر في القريب العاجل، بما يسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

كما تناول اللقاء مناقشة تدريب عدد من موظفي ديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، لتكليفهم كمسئولين تواصل للتنسيق بين جهة عملهم والهيئة بشأن الإجراءات القانونية، فضلاً عن مناقشة العديد من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات

وأشار محافظ الفيوم خلال اللقاء الى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وكذا حماية المال العام، مؤكداً أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل، ولا تزال بخير بقضائها الشامخ، ورعاية جيشها الأبي، وشرطتها الواعية، مضيفًا أن بلادنا العزيزة تمضى قُدمًا في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل تحت مظلة القضاء النزيه.

فيما أعرب المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مثمناً جهوده لتخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع لهيئة قضايا الدولة على أرض الفيوم، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل مع الجهازين التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

في ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، تعبيراً عن التقدير المتبادل فيما بينهم.