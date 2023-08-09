طريقة عمل تيراميسو الفراولة| لذيذة وسهلة

تيراميسو الفراولة من الحلويات الشهية التي يحبها الكبار والصغار، حيث تضيف الفراولة نكهة مميزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

تيراميسو الفراولة

طريقة تحضير تيراميسو الفراولة

المقادير

- البيض : 6 حبات (للكيك)

- سكر : كوب (للكيك)

- خلاصة اللوز : نصف ملعقة صغيرة (للكيك)

- دقيق : كوب (للكيك)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة (للكيك)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للكيك)

- الماء : ثلاث أرباع الكوب (لتشريب الكيك)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب (لتشريب الكيك)

- برش ليمون : ملعقتان كبيرتان (لتشريب الكيك)

- عصير الليمون : نصف كوب (لتشريب الكيك)

- جبنة الماسكاربوني : كوبان (لحشوة الكريمة)

- برش البرتقال : ملعقتان كبيرتان (لحشوة الكريمة)

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / لحشوة الكريمة)

- السكر الناعم : نصف كوب (لحشوة الكريمة)

- الفراولة : كوبان (مقطعة أنصاف / لحشوة الكريمة)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن لحرارة 350 درجة وجهزي صينية بحجم 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة دقيق.

2. لتحضير الكيك: اخفقي البيض مع خلاصة اللوز في وعاء على سرعة عالية حتى يصبح فاتح اللون.

3. في وعاء آخر اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح.

4. أضيفي خليط الدقيق لخليط البيض بالتدريج واخفقي حتى يصبح الخليط هش.

5. صبي الخليط في الصينية المجهزة واخبزيه لمدة 20 - 25 دقيقة حتى ينضج ثم اتركيه ليبرد واقطعيها من النصف وانقليه لطبق.

6. لعمل تشريب الكيك: اخلطي الماء والسكر وبشر الليمون وعصير الليمون في قدر على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان ويذوب السكر ثم أزيليه عن النار واتركيه ليبرد.

7. لعمل حشوة الكريمة: اخلطي جين الماسكربون وبرش البرتقال حتى تمتزج ثم أضيفي الكريما المخفوقة والسكر البودرة واخلطي.

8. ادهني الكيك بواسطة فرشاة بصوص التشريب جيدًا حتى يتمصه (استخدمي نصف الكمية) ثم وزعي نصف كمية الفراولة ونصف كمية خليط الكريمة.

9. ضعي طبقة الكيك الثانية وأعيدي الخطوات وزيني الوجه بالكريمة وحبات الفراولة.

10. اتركي الكيك بالثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم.