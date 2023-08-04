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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

علاقة الفراولة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والدماغ.. أطباء يكشفون السر

علاقة الفراولة بارتفاع
علاقة الفراولة بارتفاع ضغط الدم

أثبت مجموعة باحثون أمريكيون أن تناول الفراولة يقلل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وذل بعد دراسة شارك خلالها 35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عاما، تم إعطاؤهم 26 جراما من مسحوق الفراولة المجفف.

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تأثير الفراولة على خفض نسبة الكوليسترول

علاقة الفراولة بارتفاع ضغط الدم

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، وجد الباحثون بعد 8 أسابيع، أن أولئك الذين تناولوا الفراولة انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنسبة 3.6 %.

علاقة الفراولة بارتفاع ضغط الدم

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث المنشورة سابقا بعض الفوائد الممتازة للفراولة على صحة القلب، كما أوضحت أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب وصايا الباحثين، فإن تغيير بسيط في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن، فالاستهلاك المنتظم للفراولة قد يحمي الدماغ أيضًا من الخرف عن طريق تقليل الالتهاب.