الدوري الإسباني.. فياريال يتسلح بـ 9 لاعبين جدد قبل بداية الليجا

استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال للموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بإبرام العديد من الصفقات وذلك قبل إنطلاق النسخة القادمة من الليجا.

وأبرم فياريال صفقات عديدة منها لاعبين إنتهت أعارتهم ليعودا مرة أخري إلي صفوف الفريق، ومنهم صفقات جديدة من فرق أوربية كبيرة، جاءت تلك الصفقات تدعيما للعديد من المراكز قبل بداية المرمس الجديد من الدوري الإسباني.

صفقات فياريال قبل بداية المرمي الجديد من الدوري الإسباني

_ بولاي ديا عاد اللاعب إلي صفوف فياريال وذلك بعد إنتهاء إعارته مع سالوينتا الإيطالي

_ أرنو دانجوما عاد اللاعب إلي صفوف فياريال بعد إنتهاء إعارته مع توتنهام الإنجليزي.

_ سانتي كوميسانيا إنضم اللاعب إلي فياريال قادما من رايو فايكانو الإسباني.

_ إيفان مارتين عاد اللاعب إلي صفوف فياريال بعد إنتهاء إعارته مع جيرونا الإيطالي.



_ رامون تيراتس عاد إلي صفوف فياريال أيضاً بعد إنتهاؤ إعارته مع جيرونا.

_إلياس أخوماتش صفقة إنتقال حر من برشلونة أتليتك.

_ بنجامين بريريتون صفقة إنتقال حر من بلاكبيرن روترز.

_ألكسندر سورلوث منضماً من لايبزج الأماني ليدعم صفوف فياريال.

_ وأخيراً ماتيو جابيا قادماً من ميلان الإيطالي إلي فياريال علي سبيل الإعارة.

ترتيب فياريال في الموسم الماضي من الدوري الإسباني

يذكر أن أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الموسم الماضي نت بطولة الدوري الإسباني محتلا المركز الخامس في ترتيب البطولة برصيد 64 نقطة، بعد ان خاض 38 لقاء بالبطولة، فاز في 19، وخسر 12، وتعادل في 7 لقاءات منها.