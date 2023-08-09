بني سويف تنظم حملة طرق الأبواب لرفع الوعي ومواجهة الشائعات

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لحملة طرق الأبواب والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة على مدار شهري "أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل "وتهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي للمواطنين فى نشر المعلومات الصحيحة ومواجهة الشائعات والآراء والأفكار المغلوطة وشرح دور المشروعات القومية، مع التركيز على القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال لقائه مقررة الفرع ببني سويف،لاستعراض خطة العمل بالحملة التي ينفذها المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، فى اطار جهود المجلس القومي للمرأة لرفع الوعى المجتمعى حول التحديات التى يواجهها المجتمع المصرى فى ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة والنيل من استقرار المجتمع ووحدة ابناءه وحمايه الاستقرار وتعزيز الشعور بالانتماء

وأوضحت الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أنه سيتم إطلاق حملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات ، وذلك أيام " الأحد، الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع "،بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر فى نفس الإطار الزمنى للحملة خلال شهري أغسطس و سبتمبر داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر بالاضافة إلى بني سويف والواسطى وسمسطا واهناسيا مضيفة أن الهدف من تلك الحملة توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وانجازات الدولة فى التنمية على كافة المستويات و توعيتهم بمدى خطورة الشائعات والتأكيد على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في هذا الجانب

وتشمل أولى الحملات قرى صفط راشين طنسا بني مالو بني ماضي النويرة المسيد الأبيض بليفيا شريف باشا، الكوم الأحمر دنديل البرج والحملة الثانية بقرى طحا البيشة الضباعنة بني قاسم، العواونة ننا طنسا الملق، طحا بوش كفر أبوشهبة نزلة المشارقة منشأة كساب والحملة الثالثة بقرى السلطاني الشهيد حسن علام بني مؤمنة، باها، اهوة اهناسيا الخضراء الزيتون بني عدي، تزمنت الغربية بني هارون والحملة الرابعة في قرى الملاحية البحرية،هربشنت، اشمنت، جزيرة أبو صالح،أطواب جزيرة المساعدة افوة قاي،بني هانئ والحملة الخامسة بقرى البرانقة جزيرة ببا الحمام،الحرجة، انفسط الهرم صفط الشرقية والغربية الميمون

بينما تشمل الحملة السادسة بقرى نزلة الشريف زاوية الناوية الفقاعي، بهبشين بني زايد، الشنطور، دشطوط بدهل، ميانة براوة والحملة السابعة في قرى أبو شربان طوة هلية سدس،طما فيوم منشأة عبد الصمد الشوبك كوم أبوخلاد منشأة أبو مليح كوم النور فيما تشمل الحملة الثامنة قرى غياضة الغربية قمبش طرشوب دلاص الرياض، أبوصير الحومة أبويط قمن العروس زاوية المصلوب وذلك بالإضافة إلى عقد 6 أمسيات مركز شباب قمبش نجع العرب بأبوصالح وحدة الهرم الصحية مركز شباب تزمنت الشرقية مركز شباب النويرة طنسا بني مالو