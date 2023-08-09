الدوري الإسباني.. استعدادات ريال بيتيس للموسم الجديد

استعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس للموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، بإبرام العديد من الصفقات وذلك تدعيما لصفوف الفريق قبل إنطلاق الليجا.

وقام ريال بيتيس بضم العديد من اللاعبين في مراكز مختلفة وذلك تدعيما للفريق قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

صفقات ريال بيتيتيس قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني

المهاجم الإسباني أيوزي بيريز، والظهير الأيمن هيكتور بييرين، إضافة للاعب الوسط مارك روكا.

فيما انضم أيزوزي بيريز لريال بيتيس حتى 2027، بعد أن قضى الموسم الماضي معاراً مع ليستر سيتي، الذي هبط بنهاية الموسم إلى القسم الثاني.

بينما وقع بييرين عقداً مع الفريق حتى 2028، بعد تجربة غير ناجحة في سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم الموسم الماضي مع برشلونة، ومن قبلهما كان قد لعب موسماً على سبيل الإعارة مع ريال بيتيس.

كما ضم ريال بيتيس مارك روكا على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي هبط أيضاً للقسم الثاني في إنجلترا.

وعاد مارك بارترا من تجربة قصيرة في تركيا، وانضمام المدافع المغربي الشاب شادي رياض قادماً من برشلونة.

ترتيب ريال بيتيس في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني

أنهي ريال بيتيس الموسم الماضي من بطولة الدوري الإسباني محتلا المركز السادس برصيد 60 نقطة بعد ان خاض 38 مباراة، فاز في 17 لقاء، وخسر 12، وتعادل في 9 مبارايات منها.