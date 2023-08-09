"الشباب" تدرس طرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية

تدرس وزارة الشباب والرياضة طرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية وذلك استثمارا للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والبورصة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

وياتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين البورصة المصرية ووزارة الشباب والرياضة من أجل تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير الاستثمارات في كافة المجالات الرياضية، وتمكين وزارة الشباب والرياضة من الاستفادة من الأصول الضخمة التي تمتلكها .

وبحث "صبحي" و"الدكاني"، سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية من خلال برامج نشر الوعي بالبورصة المصرية داخل الأندية ومراكز الشباب فى ضوء توجه الدولة نحو تطبيق الشمول المالي.

وتصدرت المناقشات اقتراح تعميم فكرة الانتخابات الإلكترونية في الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية

وكلف الدكتور أشرف صبحى المعنيين بالوزارة لمتابعة كافة مخرجات اللقاء ووضع خطة تنفيذية للأنشطة المشتركة التى يتم الاتفاق على تنفيذها الفترة المقبلة استثمارا للتعاون المثمر مع البورصة المصرية، لتعزيز الوعى بالحوكمة والشفافية على مستوى مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.