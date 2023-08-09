تصل لخصم نقاط.. تشيلسي مهدد بعقوبة قاسية

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي خطر الوقوع تحت وطأة عقوبات قاسية خلال الفترة المقبلة، بعد أن فتحت الرابطة تحقيقا جديدا في الحسابات المالية للفريق، يعود تاريخها إلى فترة المالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش.

قدم الملاك الجدد لتشيلسي، ممثلين بتحالف بقيادة رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، تقريرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفيد بأنه تم اكتشاف تلاعب مالي في عهد المالك الروسي، الذي امتد بين عامي 2003 و2022.

وأضاف مصدر أنه على الرغم من أن الانتهاكات المالية تعود إلى عهد أبراموفيتش، إلا أن النادي اللندني مهددًا بتلقي عقوبات قاسية على الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي قد تصل إلى دفع غرامات مالية كبيرة، أو حتى خصم نقاط من رصيد الفريق.

مالك تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش

تم دفع هذه المبالغ من قبل إدارة فريق تشيلسي السابقة إلى 6 شركات خارجية، تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية، تتعلق بانتقال بعض اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم في السجلات المالية للنادي مع اتحاد الإنجليزي واليويفا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فرض على النادي اللندني الشهر الماضي غرامة بنحو 8.6 مليون جنيه إسترليني، بسبب عدم اكتمال التقارير المالية، بين عامي 2012 و2019.

ويواجه تشيلسي اتهامات من الممكن أن تعصف بموسمه، الذي على وشك أن يبدأ، حيث يستضيف البلوز نظيره ليفربول يوم 13 أغسطس، في ستامفورد بريدج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

تم نقل ملكية تشيلسي مؤخرًا، إلى رجل الأعمال الأمريكي تود بولي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني.