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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تغييرات وتعيينات جديدة لرؤساء شركات البترول

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، حركة تكليفات وتنقلات  شملت رؤساء شركات ومديري عموم شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع  البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

 

 وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم: 

المحاسب محمد محمود أحمد محمود 

رئيسا لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة السكرى لمناجم الذهب 

المهندس محمد علي الدين على دغيدي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة شمال سيناء للبترول 

المهندس محمود أحمد السيد طلبه ، رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة العلمين للبترول بجانب عمله الأصلي .

المهندس وليد محمد الاعصر ، رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة بتروسيناء بجانب عمله الأصلي .

المهندس محمد صادق حسن عليان ، رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة الواحة للبترول بجانب عمله الأصلي .

المهندس وليد أحمد الدسوقى محمود ، مديرا عاما تنفيذيا للشركة الوطنية للخدمات البترولية نبسكو .

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