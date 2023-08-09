خبير علاقات دولية: اتفاقية تصدير الحبوب تحولت إلى حرب باردة (فيديو)

علّق حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على أزمة اتفاقية تصدير الحبوب، مؤكدًا أنه رغم كونها أزمة إنسانية إلا أنها تحولت إلى حرب باردة بين القوى الكبرى بالعالم.

اقرأ أيضا.. الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع تتسبب في موت الكثيرين (شاهد)

فشل الاتفاقية يعني فشل تصدير 33 مليون طن من الحبوب الغذائية

وقال “فارس” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "فشل الاتفاقية يعني فشل تصدير 33 مليون طن من الحبوب الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، الأمر الذي يترتب عليه أزمة إنسانية كبرى وتؤكد انعدام الأمن الغذائي وتلحق الضرر بملايين الأشخاص".

الأمور خرجت عن السيطرة

عن إمكانية توقع حد فاصل لأزمة اتفاقية الحبوب، أضاف: "الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا بين أوكرانيا وروسيا والغرب، ولا يمكن فصل قضية الأمن الغذائي عن أزمة استمرار العملية العسكرية الروسية الأوكرانية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "كان على الطرفين الفصل بين الأمور العسكرية وقضية الأمن الغذائي ولكن آثر كلا الطرفين مصلحتهما الشخصية في كونهما أن يصبحا هو الرقم الأكبر في المعادلة وصاحب التأثير الأكبر على العالم في اتفاقية الحبوب دون النظر إلى المعاناة الحقيقية والأزمة الإنسانية التي تلحق بالعالم".