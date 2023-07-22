الأمم المتحدة تحذر من أزمة جوع تتسبب في موت الكثيرين (شاهد)

أكد مسئول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، أن الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أمر خطير ويهدد ملايين الأشخاص بتفشي الجوع وبما هو أسوأ من ذلك..

وقال غريفيث خلال كلمته أمام مجلس الأمن، والذي أذاعته فضائية "الغد"، اليوم السبت،إنه "سيشعر البعض بالجوع وسيتضور البعض جوعا وقد يموت كثيرون نتيجة هذه القرارات"، مضيفا أن 362 مليون شخص في 69 دولة يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية.

روسيا تعلن انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

يشار إلى أن روسيا أعلنت انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الإثنين، قائلة إن مطالبها المتعلقة بدعم صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تُلب، كما انتقدت عدم وصول كميات كافية من الحبوب الأوكرانية إلى الدول الفقيرة.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي في شيكاغو بأكثر من 6% هذا الأسبوع وحققت أكبر مكاسب يومية لها يوم الأربعاء منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكن بعض هذه المكاسب تقلصت، اليوم الجمعة، بسبب الآمال المعقودة على استئناف روسيا محادثاتها المتعلقة بالاتفاق.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق العام الماضي في مسعى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. أوكرانيا وروسيا من أكبر البلاد المصدرة للحبوب.

وقالت الأمم المتحدة إن اتفاق البحر الأسود كان عملية تجارية وعاد بالفائدة على البلدان الفقيرة من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23% حول العالم منذ مارس/آذار 2022. ونقل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 725 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى أفغانستان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

لكن ميخائيل خان، خبير الاقتصاد الكلي الذي طلبت روسيا منه التحدث أمام مجلس الأمن، قال إن الدول الأشد فقرا لم تحصل سوى على ثلاثة بالمئة من الحبوب عبر أوكرانيا وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وتعد روسيا وأوكرانيا سلة الغذاء الأهم لتصدير معظم احتياجات الحبوب، خاصة القمح، للعديد من الدول في أنحاء العالم.

https://www.youtube.com/shorts/Mn3oqMOw78U?feature=share