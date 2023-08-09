جامعة الوادى الجديد تشارك فى موتمر مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر

تشارك جامعة الوادى الجديد بفخر في مؤتمر التميز في البحث العلمي تحت عنوان "مستقبل الانتاج المعرفي في مصر".

ويُعد هذا المؤتمر فرصة ثمينة للباحثين والأكاديميين لتبادل الأفكار والمعارف حول تحسين البحث العلمي في منطقة الوادي الجديد ومصر بشكل عام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، شاركت الجامعة في مؤتمر التميز في البحث العلمي تحت عنوان "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر". نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع هيئة فولبرايت مصر.

وكان ا كان مناسبة لجامعة الوادى الجديد للمشاركة في تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والأكاديميين من مصر والعالم. بفضل حضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي والدكتور حسن عبداللطيف، تم تسليط الضوء على الأبحاث العلمية المتميزة التي تنفذها الجامعة في مجالات مختلفة.

تتميز جامعة الوادى الجديد برئاستها القوية ونهجها في دعم البحث العلمي والابتكار،وتعزز ثقافة البحث وتشجع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية على تطوير الأفكار العلمية وتحقيق إسهاماتهم في المجتمع.

مؤتمر "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"

مؤتمر "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر" كان مناسبة لتبادل الأفكار والأبحاث في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. كما تم تسليط الضوء على تحديات وفرص تطوير الإنتاج المعرفي في مصر، وذلك من خلال محاضرات متخصصة وورش عمل ومنتديات مفتوحة للنقاش.

المشاركة في هذا المؤتمر ستساهم بالتأكيد في تعزيز البحث العلمي في جامعة الوادى الجديد ورفع مستوى التعاون العلمي والأكاديمي. وهذا يعكس التزام الجامعة بالتميز والابتكار في سبيل تحقيق التقدم والتنمية في مجتمعنا.

تميز جامعة الوادى الجديد

تُعَدُّ جامعة الوادي الجديد من أبرز المؤسسات التعليمية التي تسعى لتعزيز البحث العلمي وتطوير الإنتاج المعرفي في مصر. تهدف الجامعة إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة للباحثين والطلاب للتفوق في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار. بفضل الدعم والتشجيع المستمر من قبل الإدارة الجامعية، تسعى جامعة الوادي الجديد إلى تحقيق الاستدامة والتميز في مجال البحث العلمي.

سيكون هذا المؤتمر فرصة للعمل على التواصل مع باحثين من مختلف التخصصات وتبادل الأفكار والخبرات في مجال البحث العلمي. ستَوْفِرْ الجامعة أيضًا فرصة للباحثين لتقديم أوراق بحثية تسلط الضوء على مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها.

من المتوقع أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز المستوى العلمي والتكنولوجي في منطقة الوادي الجديد وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأخرى في مجال البحث والتطوير. تهدف جامعة الوادي الجديد إلى تحقيق تقدم مستدام وتطور مستمر في مجال البحث العلمي، وستعمل على توفير الموارد والدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر وخلق مستقبل مشرق للانتاج المعرفي في مصر.