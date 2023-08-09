أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 86 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.73 دولار للبرميل.

وأعلنت الأمم المتحدة أن خطتها الطارئة لإنقاذ الناقلة "صافر" شارفت على نهايتها، مع ضخ معظم النفط المتواجد بالخزان إلى الناقلة البديلة "اليمن".

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية إنه "جرى نقل 80 % من النفط الموجود في السفينة المتهالكة، في إطار عملية بدأت الشهر الماضي قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، سعيا إلى تجنب كارثة بيئية ".

وبدوره، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن خطة الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر في مراحلها النهائية".

وأضاف " مع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يتضاءل التهديد بحدوث كارثة، ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر آماناً "، مشيرا إلى أن العمل يجري على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لحماية الأرواح وسبل العيش .

وترسو الناقلة "صافر" التي صنعت قبل 47 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحديدة الاستراتيجي (غرب)، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات.

الطاقة الأميركية

توقع تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 850 ألف برميل يوميا إلى 12.76 مليون في 2023.

وأظهرت بيانات الإدارة الصادرة الثلاثاء أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 330 ألف برميل يوميا إلى 13.09 مليون في 2024.

وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط أعلى مستوى له على الإطلاق في 2019 عند 12.3 مليون برميل يوميا، قبل أن تسحق جائحة كوفيد-19 الطلب والأسعار وتتضرر أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف التي قلصت هوامش الربح ومطالب المستثمرين بالحد من الإنفاق.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الزيادة المتوقعة ترجع لتوقعات بزيادة إنتاجية الآبار وارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكر تقرير الإدارة أن من المتوقع أن يصل ​​سعر البرميل إلى 86 دولارا في النصف الثاني من 2023، بارتفاع نحو سبعة دولارات عن التوقعات السابقة.

تواصل أسعار النفط الخام الارتفاع منذ يونيو، فيما يرجع أساسا إلى تمديد السعودية للتخفيضات الطوعية لإنتاجها من الخام وزيادة الطلب العالمي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة "نتوقع أن تستمر هذه العوامل في تقليص مخزونات النفط العالمية وتشكل ضغوطا صعودية على أسعار النفط في الأشهر المقبلة".

وأضافت أنه من المتوقع أن يواكب ارتفاع إنتاج النفط العالمي في 2024 الطلب على النفط ويضع ضغوطا نزولية على أسعار النفط الخام بدءا من الربع الثاني من العام المقبل.

وتوقعت الإدارة أن يرتفع إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من النفط 200 ألف برميل يوميا إلى 20.5 مليون في 2023، فضلا عن 200 ألف برميل أخرى في 2024 إلى 20.7 مليون.