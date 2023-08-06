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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: تسريب في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

 

أعلنت شركة "بيرن" البولندية المشغلة لشبكة أنابيب نقل النفط إلى أوروبا، اليوم الأحد، رصد تسرب من أحد أنابيب خط دروجبا، موضحة أنه يتم إيقاف ضخ النفط عبر هذا الأنبوب.

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بولندا ترصد تسربًا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

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وأضافت الشركة  حسبما أفادت مجلة بوليتيكو النسخة الأوروبية ـ أنه تم اكتشاف التسرب بالقرب من مدينة تشوديتش بوسط بولندا في أحد أنابيب القطاع الغربي من دروجبا، الذي يصل من خلاله النفط الخام إلى ألمانيا، موضحا أن الأنبوب الثاني يعمل دون أية تغييرات ولا توجد مخاطر صحية على السكان.

وأشارت إلى أن الإمدادات إلى المصافي البولندية لم تتأثر، وأنها تتواصل حاليا مع شركاء ألمان يتلقون النفط عبر خط الأنابيب، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب التسرب.

من ناحية أخرى، صرح مسئولون أوكرانيون بأن القوات الروسية تكثف من عملياتها في منطقة "خاركيف" الواقعة شمال البلاد.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة أوليه سينيهوبوف - حسبما نقلت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الأحد "إن قوات الكرملين واصلت قصف عدة مناطق بما في ذلك مدينة خاركيف.

وأضاف سينيهوبوف أن رجلين لقيا مصرعهما بينما أصيب أربعة أشخاص آخرون عندما قصفت القوات الروسية مبنى غير سكني في قرية "كروهلياكيفكا بالمنطقة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن يوم أمس السبت أن مركزا لنقل الدم في المنطقة تعرض للقصف، وقال إن هناك قتلى وجرحى نتيجة الهجوم، لكنه لم يحدد العدد.

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