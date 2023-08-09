متى تطلق Apple سلسلة iPhone 15

تستعد شركة Apple لإطلاق أحدث سلسلة هواتف iPhone 15 الذكية قريبًا. مثل كل عام، من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو سلسلة هواتف iPhone 15 الذكية في سبتمبر.

كشف تقرير جديد عبر الإنترنت أن شركة آبل قد تطلق سلسلة iPhone 15 في 12 سبتمبر. يقال إن سلسلة الهواتف الذكية القادمة تتكون من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

وفقًا لما أورده مارك جورمان من بلومبرج، من المتوقع أن تطلق شركة Apple سلسلة iPhone 15 في 12 سبتمبر.

ومع ذلك، يبدو أن يوم الثلاثاء هو الخيار الأكثر احتمالًا الآن. انتقل Gurman إلى Twitter للكشف عن هذه المعلومات. وكتب جورمان على تويتر: "تشير الإشارات بشكل متزايد إلى أن 12 سبتمبر هو موعد حدث iPhone 15، ولكن من الواضح أن الأمور لا تزال قابلة للتغيير نظريًا".

إذا ظهرت الشائعات في مكانها، فهناك احتمالية أن تبدأ سلسلة هواتف iPhone 15 الذكية القادمة في الطلب المسبق اعتبارًا من 15 سبتمبر.



سلسلة iPhone 15: ماذا تتوقع



كشف مارك جورمان أيضًا أن طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يقال إنهما يحتويان على إطار من التيتانيوم. من المتوقع أن يأتي الهاتف الذكي بإطارات أرق وقد تستبدل الشركة أيضًا مفتاح كتم الصوت بزر إجراء.

يتم تشغيل كلا الهاتفين الذكيين بواسطة مجموعة شرائح A17 Bionic الخاصة بشركة Apple. يقال إن جميع الطرز الأربعة من سلسلة iPhone 15 تأتي مع منفذ شحن USB من النوع C.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تحزم طرازي iPhone 15 و iPhone 15 Plus مجموعة شرائح A16 Bionic.

ومن المتوقع أيضًا أن توسع الشركة وظائف Dynamic Island الشهيرة لتشمل طرازي iPhone 15 و iPhone 15 Plus. إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن تقوم Apple بترقية الكاميرا على iPhone 15 من خلال تضمين مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل.