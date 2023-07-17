أجهزة Apple M3 Macs تصل في أكتوبر

قد تصل الدفعة الأولى من أجهزة Mac المزودة بنظام M3 من Apple في أوائل أكتوبر، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg. كتب جورمان في رسالته الإخبارية الأخيرة Power On، أنه يجب أن يكون هناك إطلاق آخر بعد حدث iPhone السنوي للشركة في سبتمبر، مع وجود قائمة جديدة من أجهزة Mac على الأرجح التركيز على كل ما تخطط له Apple.

ويشير إلى أن شهر أكتوبر مبكر جدًا بالنسبة لأجهزة MacBook Pro أو أجهزة سطح المكتب الجديدة المتطورة، لذا يجب أن يكون المستفيدون الأوائل من الشريحة الجديدة هم أجهزة iMac التالية، و MacBook Air مقاس 13 بوصة، و MacBook Pro مقاس 13 بوصة".

في بداية شهر مارس، أفاد جورمان أن شركة آبل كانت في مرحلة متأخرة من التطوير على طرازين جديدين من أجهزة iMac التي ستتميز بالجيل القادم من السيليكون M3.

من المحتمل ألا تحتوي مجموعة الشرائح الجديدة على عدد أكبر من أنوية وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مقارنةً بـ M2 SoCs الحالية من Apple، ولكن من المتوقع أن تقدم أداءً ملحوظًا ومكاسب في كفاءة الطاقة بفضل عملية TSMC 3nm.

في ذلك الوقت، توقع جورمان أن يصل جهاز iMac الجديد في وقت مبكر من النصف الثاني من عام 2023، وأنه سيحتوي على نفس التصميم الملون لطراز 2021. في الأسبوع الماضي، كتب أن شركة آبل تعمل أيضًا على جهاز iMac جديد بحجم 32 بوصة، لكنه حذر من أن الطراز لن يصل حتى أواخر عام 2024 على أقرب تقدير.

في الماضي، أعلنت شركة Apple عادةً عن طرازات iPad جديدة جنبًا إلى جنب مع أحدث أجهزة Mac، ولكن يبدو أن هذا لن يكون هو الحال هذه المرة. كتب جورمان: "لا أتوقع أي ترقيات كبيرة حتى يصل M3 iPad Pro بشاشات OLED العام المقبل".

ومع ذلك، يشير إلى أن شركة Apple تعمل على جهاز iPad Air جديد مع تحديث داخلي. يتميز النموذج الحالي بشرائح M1 المتقادمة الخاصة بالشركة.