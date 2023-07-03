Apple تقلل إنتاج Vision Pro لتحديات التصميم

خفضت Apple بشكل كبير من توقعاتها لإنتاج سماعة الواقع المعزز Vision Pro التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية التصنيع ، قامت الشركة المصنعة لـ iPhone بتقليص إنتاجها من أول سماعة رأس للواقع المختلط على الإطلاق إلى أقل من 400000 وحدة بحلول عام 2024.

كشف موردان مقرهما في الصين ، تم التعاقد معهم لتوفير مكونات لـ Vision Pro ، أن Apple طلبت ما يكفي من 130.000 إلى 150.000 وحدة فقط في العام الأول.

مما يبدو ، يمكن أن يكون هناك خفض كبير في الإنتاج مقارنة بهدف المبيعات الأولي البالغ مليون وحدة ، وهو ما توقعته شركة Apple في وقت سابق.

أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو إنتاج الشاشات المستخدمة في الجهاز. تتكون هذه الشاشات من شاشتي micro-OLED ، واحدة لكل عين ، بالإضافة إلى عدسة "عدسية" منحنية تواجه الخارج. توفر الشاشات دقة أعلى من أي شيء متوفر حاليًا ، بينما تسمح العدسة الخارجية لمرتديها برؤية محيطهم.

وفقًا لشخصين على دراية بالموقف ، قدمت Sony وشركة TSMC شاشات micro-OLED المستخدمة في النماذج الأولية التي تم عرضها في عرض يونيو.

أعربت Apple عن عدم رضاها عن إنتاجية مورديها ، كما تخبر المصادر ، لا سيما فيما يتعلق بإنتاجية OLEDs الدقيقة الخالية من العيوب.

خلال مائدة مستديرة إعلامية أخيرة ، أوضح Terushi Shimizu ، رئيس وحدة أشباه الموصلات في Sony ، أن Sony كانت حذرة بشأن التوسع المحتمل لسوق سماعات الواقع المختلط ، وبالتالي كانت مترددة في زيادة الإنتاج بشكل كبير.

أعرب أحد المصادر القريبة من Luxshare ، المجمع ، عن خيبة أمله في خفض توقعات 2024. كانت Luxshare تستعد لزيادة قدرتها على إنتاج ما يقرب من 18 مليون وحدة سنويًا في المستقبل القريب.

تعمل Apple أيضًا على التكرارات التالية لسماعة الواقع المختلط ، بما في ذلك خيار مناسب للميزانية للوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين. ومع ذلك ، تم تأجيل الخطط الآن.

كانت الشركة تتطلع إلى الشراكة مع Samsung و LG في سماعة الرأس هذه من الجيل الثاني. في محاولة لخفض التكاليف ، كان من الممكن أن يستخدم البديل الأرخص تقنية بديلة مثل mini-LED ، لكن المصادر تقول إن الطرز غير الاحترافية لسماعات الرأس ستستخدم أيضًا micro-OLED ، على الرغم من صعوبة الموردين لتلبية متطلباتهم.