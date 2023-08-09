لياو وجيرو يقودان تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينتو

يستعد عشاق ميلان الإيطالي لمواجهة قوية اليوم أمام تورينتو، في المباراة الودية، استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة من مساء اليوم، والتي ستُذاع عبر قنوات "أبو ظبي الرياضية".

تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينتو

ومن المنتظر أن يقود الثنائي رافائيل لياو، وجيرو هجوم البيج ميلان خلال مواجهة تورينتو، حيث يُفكر ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان دخول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: تيو هيرنانديز، فيكايو توموري، مالك ثياو، فلورينزي.

الوسط: تياني ريندرز، راضي كرونيتش، روبن تشيك.

الهجوم: رافائيل لياو، جيرو، بوليسيتش.

وكان ميلان قد تعرض للخسارة من برشلونة بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت الأربعاء الماضي، بينما خسر من يوفنتوس بركلات الترجيح 4/2، ومن ريال مدريد بنتيجة 3/2، استعدادًا للموسم المقبل.