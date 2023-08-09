أنشطة روحية بكنيسة مارمينا بمناسبة صوم العذراء.. تفاصيل

يتوافد الأقباط الأرثوذكس في منطقة فلمنج بالإسكندرية، غدًا الخميس، إلى كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي، للمشاركة في الفعاليات الروحية بمناسبة نهضة صوم العذراء بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يستمر اللقاء لمدة ساعتين بعد أن يفتتح طقوسه الروحية مجموعات من خورس الشمامسة الذين يطبقون خلال القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

يعتبر هذا اللقاء ضمن فعاليات "صوم العذراء مريم" الذي بدأ الإثنين الماضي ويستغرق 15 يمًا متضمنة اقامة نهضة روحية في جميع الكنائس القبطية ويختتم 22 أغسطس الجاري باقامة عيد روحي للعذراء.

ويعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة خاصة لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهية القوة بالله والعقيدة.