النصر لا يعرف طعم الهزيمة أمام الأندية العراقية

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة الشرطة العراقي في دور نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.



تعتبر تلك المرة الأولى التي يواجه النصر فريق عراقي في مسابقة البطولة العربية للأندية.



مواجهات النصر ضد الفرق العراقية:



التقى النصر ضد الزوراء العراقي 3 مرات، نجح في تحقيق الانتصار مرتين وتعادل في مرة وحيدة ولم يعرف طعم الخسارة.



كانت المواجهة الأولى ضد الزوراء عام 1997، والتي كانت أول مباراة ضد نادي عراقي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف في بطولة الأندية الآسيوية.



بعدها كانت المواجهة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019، بعدما حل النصر مع الزوراء في نفس المجموعة، وانتصر العالمي عليه بنتيجة 2-1 ذهابًا في العراق، وإيابًا كرر انتصاره بنتيجة رباعية مقابل هدف بالرياض.



استطاع لاعبو النصر تسجيل 6 أهداف في شباك الزوراء، وتلقت شباكه هدفين فقط.



هداف مواجهات النصر ضد الأندية العراقية:



يعتبر يحيى الشهري، لاعب النصر السابق، هو هداف مواجهات النصر ضد الأندية العراقية بواقع هدفين سجلهما في شباكهم.

