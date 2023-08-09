استمرار التسجيل في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في كفرالشيخ

تمديد التقديم حتى أول سبتمبر

تواصل محافظة كفرالشيخ، التسجيل في مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدورة الثانية،، والتي جرى تمديدها حتى أول سبتمبر 2023، في إطار جهود الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لأهداف رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 "، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg ،حيث أن آخر موعد لتقديم المشروعات أول شهر سبتمبر المقبل، والفئات المستهدفة للمشروعات فئة المشروعات كبيرة الحجم ،وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة ،والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.