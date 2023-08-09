المنشاوي يصدر عدة قرارات بتعيين قيادات جديدة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة وكيلاً لكلية الآداب ورؤساء لمجالس الأقسام ومديرًا لمستشفى الطب البيطري.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في القرارات الجديدة؛ بضرورة مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير الجامعة بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر2030 مؤكداً على الاهتمام برفع وتحديث القدرات، والمهارات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من تحسين جودة الأداء، والمخرجات بالجامعة، والاهتمام بملف الجودة ، والعمل على تطوير إستراتيجياتها.

تضمنت القرارات ؛ تكليف الدكتور خالد محمد إبراهيم الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة؛ للقيام بعمل وكيل للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام، وتجديد تعيين الدكتور تيمور محمد إبراهيم الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي بكلية الطب البيطري بالجامعة رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة عام، وتجديد تعيين الدكتورة ماجدة أحمد محمد الأستاذ بقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض بالجامعة رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة 3 سنوات، وتم تعيين الدكتورة مرفت أنور عبدالعزيز الأستاذ بقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ بكلية التمريض بالجامعة رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور محمود مصطفى محمود الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية ورعايتها بكلية الطب البيطري بالجامعة؛ مديراً للمستشفى البيطري التعليمي، وذلك لمدة عام.