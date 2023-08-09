غلق المعابر العشوائية وغير القانونية على السكة الحديد بمركز الرحمانية .. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق المعابر العشوائية والغير قانونية بالسكة الحديد بنطاق مركز الرحمانية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.

وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



