رئيس جامعة الأزهر يجري أول زيارة رسمية لفرع الجامعة بأسيوط

استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لقطاع كليات الوجه القبلي، وعمداء الكليات؛ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في أول زيارة رسمية له لفرع الجامعة بأسيوط وسط ترحاب شديد، يرافقه محمد عبد الخالق أمين عام الجامعة.

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس الجامعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان عليها والوقوف على سير العمل بها، ومتابعة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من القطاعات المتعددة بالجامعة كقطاع المستشفيات متمثلًا في مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط التي تقدم خدماتها بالمجان.

دعم جميع كليات الوجه القبلي في أداء رسالتها في الجمهورية الجديدة

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من علماء الجامعة، لافتًا إلى أنه يحمل في قلبه كل الحب والود لمحافظات الصعيد التي خرجت قامات علمية ووطنية كبيرة في جميع المجالات، وفي مقدمتهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعلن رئيس الجامعة دعمه الكامل لجميع كليات الوجه القبلي في أداء رسالتها في الجمهورية الجديدة.