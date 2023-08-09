ضبط ٥٧ قاروصة سجائر فى حملة تموينية مكبرة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي، حملة تموينية مكبرة ، بقيادة مصطفى محمود عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، وبالتعاون مع ادارة تموين نجع حمادى على المحال التجارية والبقالة .

واسفرت الحملة عن ضبط عدد 54 قاروصة سجائر الملكة مايعادل 540 علبة سجائر، بالإضافة لضبط عدد 3 قاروصة سجائر مستورد فيتو مايعادل 30علبة وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة السجائر بمعرفة مباحث التموين والرقابة التموينية.

كما تم تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان اسعار، من جهته اكد انور ان الوحدة المحلية للمركز وقراها التوابع حريصة كل الحصر على المتابعة المستمرة لكافة المجالات والقطاعات حفاظا على حق المواطن للحصول على افضل خدمة واحسن اداء مقدمة له .

يذكر ان الحملات التموينية تعمل بصفة مستمرة وتباعا على جميع الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز .