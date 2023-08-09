معاناة أشجار الأمازون بسبب التغيرات المناخية (ِشاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن معاناة اختفاء الأشجار في البرازيل، بعنوان "غابات الأمازون تعاني اختفاء كميات كبيرة من الأشجار".

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تقلبات الطبيعة الحادة والمتناقضة قد تعصف بالعديد من دول العالم:

وذكر التقرير أنه في وقت تعصف فيه تقلبات الطبيعة الحادة والمتناقضة بالعديد من دول العالم؛ تستمر المساعي الدولية لحماية رئة البشر والحفاظ على التوازن البيئي والمناخي لكوكب الأرض.

الأمازون تمثل جدار الحياة:

وأوضح التقرير أن الأمازون، تلك البقعة الخضراء في أمريكا الجنوبية التي تمثل جدار الحياة، باتت على مدار السنوات الأخيرة كابوسًا يؤرق العالم بفعل اختفاء كميات كبيرة من الأشجار واندلاع الحرائق المفتعلة على نطات واسعة، وهو ما يشكل تهديدًا على التنوع البيولوجي ويترك تأثيرات بالغة على عملية التبخر وهطول الأمطار بالعديد من بلدان القارة الجنوبية.

تدمير أكبر غابة مطيرة على وجه الأرض:

وأشار التقرير إلى أنه استشعارًا بالخطر تستضيف مدينة بيليم البرازيلية قمة إقليمية للمرة الأولى منذ 14 عامًا لإنقاذ غابات الأمازون في مسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على وجه الأرض.