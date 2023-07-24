عاجل
عاجل .. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات وتغريمه
الإثنين 24 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمن الروسي يعثر على آثار متفجرات في سفينة حبوب أجنبية

سفينة حبوب
سفينة حبوب

عثر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، على "آثار متفجرات" على متن سفينة أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف في روسيا لتحميل الحبوب.

txt

روسيا تندد بهجوم على العاصمه وأوكرانيا تتهمها بتدمير مخزن حبوب

txt

روسيا تنفي مزاعم كييف بقصف كاتدرائية في أوديسا

وأضاف جهاز الأمن أن السفينة كانت قد رست في ميناء كيليا الأوكراني في مايو الماضي، وأنها ربما استُخدمت لإيصال متفجرات إلى أوكرانيا.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن السفينة غيرت اسمها وهي في ميناء توزلا التركي هذا الشهر، واستبدلت طاقمها الذي كان مؤلفا من 12 أوكرانيا.

وقال "تلك الملابسات قد تشير إلى احتمال استخدام السفينة الأجنبية المدنية لإيصال متفجرات لأراض أوكرانية"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف جهاز الأمن أن السفينة التي لم يعلن عن اسمها خضعت للتفتيش في مضيق كيرتش، ومُنعت من مواصلة رحلتها وغادرت بعدها المياه الإقليمية الروسية.

بيان جهاز الأمن الروسي:

إنه لمنع الأعمال الإرهابية والتخريبية وضمان سلامة الملاحة، يعمل الأمن الفيدرالي الروسي على تطبيق جملة من إجراءات المراقبة ومعاينة السفن التي تمر عبر مضيق كيرتش.

أشار البيان إلى أنه في 22 يوليو، تم العثور على آثار متفجرات "ثنائي نيتروتولوين وتيتريل" في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون لشحن الحبوب.

كذلك عثر على أدلة تؤكد "حدوث تدخل لتغيير تصميم بعض الأجزاء بهيكل سفينة الشحن".

تبيّن أنه في نهاية مايو كانت السفينة في ميناء كيليا الأوكراني، وفي يوليو دخلت ميناء توزلا التركي، حيث تم تغيير طاقم السفينة المكون من 12 مواطنا أوكرانيا، وتغيير اسم سفينة الشحن.

أكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تقرر منع عبور السفينة مضيق كيرتش ليصار إلى إتاحة إبحارها إلى خارج المياه الروسية في وقت لاحق".

يأتي ذلك بعد أسبوع من انسحاب روسيا من اتفاق أتاح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود مع خضوع السفن لتفتيش أمني.

مواد متعلقة

روسيا تندد بهجوم على العاصمه وأوكرانيا تتهمها بتدمير مخزن حبوب

روسيا تنفي مزاعم كييف بقصف كاتدرائية في أوديسا

روسيا تُعلن تدمير جميع أهدافها المحددة في أوديسا

سياسي صيني يستنكر تصريحات الأمريكيين حول تايوان

تفاصيل المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء وحوافز جديدة للمستثمرين

بايدن يكشف كارثة كُبرى تنتظر أمريكا بسبب الديون

بايدن يكشف تطورات المُحادثات مع الجمهوريين بشأن الديون

ميناء سفاجا يستقبل 466 عائدًا من المصريين ورعايا الدول قادمين من السودان
الجريدة الورقية