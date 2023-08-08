فرحة في أعين المصريين بافتتاح مسجد السيدة نفيسة.. فيديو

وجه الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتطويره مسجد السيدة نفيسة، موضحًا أن المسجد متاح أمام المواطنين ويمكن الذهاب لزيارة المسجد والمقام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فرحة واشتياق في أعين المصريين عقب افتتاح مسجد السيدة زينب، موضحًا أن تطوير وافتتاح مسجد السيدة نفيسة ليس الأخير.

ونوه إلى أن هناك العديد من المساجد التي أوصى الرئيس السيسي بتطويرها مع مراعاة الحفاظ على طابعها الديني، ومنها مساجد “الإمام الحسين، الحاكم بأمر الله، الإمام عمرو بن العاص، فاطمة النبوية، مسجد الظاهر بيبرس”.

وأوضح عبدالعزيز، أن هناك علاقة خاصة بين المصريين وآل البيت، وهناك بعض العادات التي يمارسها المصريون عند الذهاب لمساجد آل البيت، مثل “كتب الكتاب، أو أخذ الأسرة لزيارة المسجد”،مؤكدًا أن مسجد ومقام السيدة زينب يتم العمل على تطويره حاليا، وسيكون على أعلى مستوى، ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.