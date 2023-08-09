الأرصاد: "درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية" (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، إذْ بدأنا نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية، وبدأت درجات الحرارة نهارًا وليلًا تنخفض ونسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبييعة، وتسجل القيمة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية في الظل".

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الكتل الهوائية محملة بكميات كبيرة من بخار الماء:

أضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن الكتل الهوائية التي تأتي من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، ومن ثم، فإن هناك نسب رطوبة في الجو تجعل درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ36 أو 37 درجة مئوية.

باقي ساعات اليوم نشعر بتحسن في الأحوال الجوية:

واصلت، أن فترات الظهيرة فيها بأن الأجواء حارة، ولكن باقي ساعات اليوم نشعر بتحسن في الأحوال الجوية، كما نتأثر بمنخفض جوي يعمل على انخفاض قيم الحرارة وتوزيع الرطوبة بعمود الهواء ككل.

أردفت: "وبالتالي، لن نشعر بارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير على غرار ما حدث في الأيام الماضية عندما أثّر علينا مرتفع جوي يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، كما سنشعر اليوم بأجواء حارة رطبة على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا".