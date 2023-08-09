محافظ المنوفية : افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري للمدنيين

تضم نخبة من الاستشاريين

أعلن أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية افتتاح العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم أمام المدنيين لتلقى الخدمات الطبية وذلك من خلال تواجد نخبة من الاخصائيين والاستشاريين في جميع التخصصات الطبية المتنوعة إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجارى 2023 في تمام الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً ، كما سيتم إجراء الجراحات المختلفة في جميع التخصصات الطبية وعلى أفضل مستوى من الخدمات الطبية والرعاية الصحية ، بالإضافة إلى استقبال حالات قوائم الانتظار " تأمين صحى – علاج على نفقة الدولة ".

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، وفي إطار ما تقوم به القوات المسلحة المصرية من مجهودات لدعم وخدمة منظومة القطاع الطبى كون الإنسان المصرى أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة .

وإنطلاقاً من توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم خدمات طبية جيدة لأهالى المحافظة والاستفادة من الخبرات والخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى العسكري بشبين الكوم.

وعلى من يرغب من المواطنين من أبناء محافظة المنوفية في الحصول على الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم التواصل والاستفسار من خلال الأرقام التالية ( 0482096484 – 01122211332 – 01122239338 / واتساب 01000910662 ).

وأكد محافظ المنوفية على أن المستشفى العسكرى بالمنوفية تعد صرح طبي عملاق ونقلة نوعية في المجال الطبي لما تشمله من أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة ونخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين وتوفير كافة أشكال الرعاية والخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بمختلف التخصصات الطبية مما يعود بالنفع العام على أبناء المنوفية من المدنيين والعسكريين.