تشكيل الشرطة العراقي لمواجهة النصر السعودي بالبطولة العربية

يترقب عشاق الكرة السعودية والعراقية مواجهة قوية، والتي تجمع النصر السعودي بنظيره الشرطة العراقي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويرغب أحمد صلاح، المدير الفني للشرطة العراقي، تحقيق مفاجأة قوية مثلما حدث مع السد القطري، والصعود للمباراة النهائية من البطولة العربية.

تشكيل الشرطة العراقي المتوقع أمام الهلال

حارس المرمى: أحمد باسل فاضل.

الدفاع: أحمد يحيى، مناف يونس، كرار عامر عبد، فيصل جاسم.

الوسط: أمير صباح، بوبكر مجيد، نيانغ، أحمد فرحان مشرف.

خط الهجوم: محمود المواس، فهد يوسف.

وكان الشرطة العراقي قد صعد للدور نصف النهائي، بعدما حقق الفوز على السد القطري بنتيجة 4/2، فيما تأهل النصر، عقب فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة 3/1.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة النصر أمام الشرطة العراقي في السادسة من مساء غدًا الأربعاء، في المباراة التي تُنقل على شبكة قنوات "SSC".