الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقطت من درج منزلها.. وفاة ربة منزل بشبين القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

لقيت ربة منزل مصرعها ، في  مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، إثر سقوطها من على درج منزلها بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

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سقطت من درج منزلها


وكانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر ،يفيد بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى م ح خ، 35 سنة، من على درج منزلها في دائرة المركز ولقيت مصرعها فور وصولها المستشفى.

وقد تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة، والعرض على الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهلية المتوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

وفي واقعة أخري ، فقد سباك حياته  في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع شقيقان بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالدفاع عن صديقه من بطش الشقيقين وتعديهما عليه بالضرب، فقاما بطعنه بمطواة أودت بحياته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.
وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص يدعى أسعد. ا 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "ا. ج وشقيقه م"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض" مطواة"  عدة طعنات نافذة بالجسد.
وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق
 

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