هل إبليس أبو الجن كلهم وكيفية الزواج والذرية

الايمان بالغيب من صفات المتقين وفقد ذهب كثير من أهل السنة أن إبليس هو أبو الجن كلهم: مؤمنهم وكافرهم، فهو أصلهم وهم ذريته؛ كما روي في "تفسير الطبري"، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن البصري، وغيرهم. "الدر المنثور" . فإن الراجح من قولي أهل العلم أن الشيطان من الجن، وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين.

وقد دلّ الكتاب والسنة على ذلك؛ كقوله تعالى عن إبليس وهو يخاطب رب العزة سبحانه: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ} وقوله تعالى:

{ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50]،وقوله تعالى: {وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ } [الرحمن: 15]، والآيات بهذا المعنى كثيرة جدًا، وهي تفيد أن الشيطان له ذرية، وأن الجن ذريته، وأن الشيطان أصل الجن، كما أنّ آدم أصل الإنس، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى.

وقال ابن تيمية "والشياطين هم مردة الإنس والجن، وجميع الجن ولد إبليس". اهـ.

وأهل الكتاب يقرون بالملائكة، وإن كان كثير منهم يجعلون الملائكة والشياطين نوعًا واحدًا، فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطانًا، وينكرون أن يكون إبليس كان أبا الجن، وأن يكون الجن ينكحون ويولدون ويأكلون ويشربون



أما ما ورد في بعض كتب التاريخ من قصص إفساد الجن في الأرض، وقتال الملائكة لهم، فهو من الإسرائيليات التي لا يثق بها. أما تزاوج الجن وتكاثرهم، فهو يقع منهم النكاح ولهم ذرية كما نطق بذلك الكتاب العزيز؛ قال تعالى: { أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا } [الكهف: 50] ، وقال قتادة: " أولاد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عدداً". وقد حكى الإمام القرطبي في "تفسيره"(10/ 420): اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، ونقل عن الشعبي أنه قال: سألني رجل، فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم أشهده، ثم ذكرت قوله: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا } [الكهف: 50]، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت: نعم، وهو مقتضى قول مجاهد. وذهب آخرون إلى أنه ليس له أولاد ولا ذرية، وأن ذريته أعوانه من الشياطين.

قال القشيري أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعا وذرية، وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم، ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس، فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح.