الأرصاد: أجواء معتدلة في معظم أنحاء الجمهورية (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قيم الحرارة انخفضت بالأمس، ولكن الانخفاض طفيف جدا وكان أقل حدة من اليوم السابق عليه، ومن المتوقع أن يشهد اليومَ المزيد من الانخفاض.

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العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية في الظل، وستكون المحسوسة 37 درجة مئوية، وبالتالي، فإن طقس اليوم سيكون مختلفا إلى حد بعيد عن طقس أمس وأوله.

أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لأن المناطق الموجودة في السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وستكون المناطق الجنوبية شديدة الحرارة رطبة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، وفي فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة، وسنشعر بالأجواء المعتدلة في معظم أنحاء الجمهورية، وبخاصة المناطق الشمالية.