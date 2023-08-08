اصنعي ميني تارت بالكاسترد والفواكة لضيافة المناسبات

ميني تارت بالكاسترد والفواكة تعد بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة، من الحلويات الغربية من وصفات التارت الشهية والطيبة والمناسب تقديمها في المناسبات العائلية، لذلك نقدم لكم تحضير حشوة الكاسترد العادية وحشوة كاسترد الكاكاو اللذيذة.

ميني تارت بالكاسترد والفواكة

مقادير ميني تارت بالكاسترد والفواكة

- حليب : 2 كوب (سائل)

- بودرة الكاسترد الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة

- التارت الجاهز : عبوة (ميني)

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- الفراولة : نصف كوب (طازجة)

- كيوي : ربع كوب (مقطع)

- الكاكاو : ملعقة كبيرة

- العسل : حسب الرغبة (للتقديم)

ميني تارت بالكاسترد والفواكة

طريقة التحضير

اخلطي جيداً الحليب مع مسحوق الكاسترد الجاهز على البارد في وعاء.

صُبي مزيج الحليب والكاسترد في قدر صغير الحجم وضعي القدر على النار.

حركي المزيج حتى يبدأ بالغليان ويصبح المزيج كثيفاً.

ارفعي القدر عن النار واتركيه ليبرد.

قسمي الكاسترد لقسمين، اتركي قسم جانباً، وأضيفي للقسم الثاني بودرة الكاكاو، وامزجي جيداً.

وزعي الكاسترد في عجينة الميني تارت ثم وزعي الفواكة على الوجه.

زيني بالعسل وقدميه.