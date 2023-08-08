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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة البيضاء بالمارشميلو

مشروب الشوكولاتة
مشروب الشوكولاتة البيضاء

للشوكولاتة البيضاء جمهور خاص، فهي تتميز بمذاقها المختلف عن البنية والدارك، ويضيفها البعض على الحلويات والمشروبات المختلفة؛ لإضافة نكهة مميزة، لذلك نقدم لك طريقة عمل مشروب الشوكولاتة البيضاء بالمارشميلو.

مشروب الشوكولاتة البيضاء

طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة البيضاء بالمارشميلو

المقادير

- حليب : 4 اكواب (سائل)

- الشوكولاتة البيضاء : كوب (مقطعة قطع صغيرة)

- ملح : رشّة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مارشميلو : حسب الرغبة

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طريقة التحضير

ضعي الحليب في قدر عميق مع قطع الشوكولاتة، وملعقة الفانيليا، والملح.

حركي الخليط باستمرار على حرارة متوسطة حتى تذوب الشوكولاتة.

يقدم المشروب فوراً ويزين بالمارشميلو.

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