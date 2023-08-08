ضبطت الأجهزة الأمنية بأسيوط متهم بترويج وبيع العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت

كتب - يوسف عبداللطيف :-

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط متهمًا بترويج والوساطة في بيع العملات الرقمية المشفرة عبر الإنترنت. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين أن المتهم، المقيم في أسيوط، كان يقوم بترويج والوساطة في بيع العملات الرقمية المختلفة عبر الإنترنت. وكان يقوم بترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمة العملات بالإضافة إلى عمولة مالية. وقد كان يقوم بتحويل هذه القيمة إلى حساباته البنكية ومحافظ مالية مرتبطة بأرقام هواتف محمولة. وعلاوة على ذلك، كان يقوم بتحويل العمولة التي يحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية خارج المصارف الرسمية بطريقة غير قانونية.

وتم تنفيذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم، وعثر بحوزته على جهاز حاسوب محمول، وهواتف محمولة، وتطبيقات ومواقع مرتبطة بحسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة للتداول وشراء العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، وبطاقات دفع إلكترونية مرتبطة بحسابات بنكية، وشرائح هواتف محمولة مرتبطة بمحافظ مالية إلكترونية، ومبلغ مالي نتج عن نشاطه الإجرامي. وعندما تم مواجهته بتهمته، اعترف بما نسب إليه.

وتبين أن قيمة تعاملات المتهم خلال العام بلغت 5 ملايين جنيه مصري. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.