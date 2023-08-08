مقبلات صحية.. فتة الباذنجان بالزبادي واللحم

فتة الباذنجان بالزبادي واللحم من أطيب وصفات الخفيفة، تعتبر من ألذ المقبلات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير فتة الباذنجان الشهية باللبن الزبادي واللحم المفروم.

فتة الباذنجان بالزبادي واللحم

مقادير فتة الباذنجان بالزبادي واللحم

- الباذنجان : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع مكعبات)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- اللحم : 250 غراماً (مفروم مكعبات صغيرة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (للحم)

- حمص : نصف كوب (مسلوق ومصفى)

- الخبز : ربع كوب (مقطع ومقلي)

- لبن زبادي : كوب ونصف

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : نصف حبة

- الثوم : فص (مهروس)

- أعشاب مجففة : نصف ملعقة صغيرة

- الخبز العربي : نصف كوب (مقطع ومقلي)

فتة الباذنجان بالزبادي واللحم

طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة واقلي الباذنجان ثم ارفعيه عن النار.

أضيفي ملعقة زيت الزيتون، وحمري اللحم حتى ينضج، ثم أضيفي الحمص وقلبي لمدة دقيقتين.

اخلطي الزبادي مع الطحينة، والثوم، والليمون، والملح، والأعشاب.

ضعي الخبز المقلي في طبق التقديم.

أضيفي الباذنجان ثم اللحم والحمص.

صبي مزيج الزبادي فوقه.

زيني بالبقدونس والخبز المقلي وقدميها.